R. I. P. - Rest in Punk

Auf dem Schreibtisch liegen Bücher und Zettel und Notizen. Lolinger hält sich erfreulicherweise an ein Zitat von Vivienne Westwood. "Was die Jugend braucht, ist Disziplin und ein voller Bücherschrank", sagt sie. Nun, bei der Disziplin sind wir dort angelangt, wo sie stabil vorhanden ist, aber die Freiheit nicht beschränkt. Disziplin hat ja nur Sinn, wenn man sie so beherrscht, dass man sie unterlaufen kann, zum Beispiel mit Kreativität. Das mit den Büchern hat auch gut geklappt. Seit Längerem sind es ...