Relevante Suche nach der nächsten Top-Verdummung

Über den Unterschied zwischen dem Suchen im Internet und dem Nachdenken über eine g'scheite Geschichte.

Geschichten finden sich leichter als Schlüssel. Das ist blöd, wenn man nichts will, als abends daheim hinein und nur noch ein Bier vor dem Schlafengehen und dann noch ein bisserl schauen, was in der Welt ist, und dann was lesen, das einen von ebendieser Welt wegbringt. Heilsames Lesen ging sich letzthin nicht mehr aus, weil die Schlüsselsuchaktion nachts durch die halbe Stadt führte (immerhin erfolgreich). Das Unheil taucht dann beim Vor-dem-Schafen-Zufallszappen in Form von Heidi Klum auf, der Schönsten im ...