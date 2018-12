Valar Morghulis - oder: Bis die letzte Liste uns vereint

Von ewigen Listen, Statistiken über Todesursachen und dem Spiel mit dem Ende.

Das Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre hat zum Jahresende schlechte Nachrichten. Die Zahl der Menschen, die bei Flugzeugunglücken getötet wurden, ist drastisch gestiegen. 40 Tote waren es 2017. Heuer waren's bisher 559. Dazu sagt der Leiter des Zentrums, das sei ein "Zurück zur Normalität", weil 2017 ein absolutes Ausnahmejahr mit extrem niedrigen Werten bei den Opferzahlen gewesen sei. Die Dramatik einer Statistik hängt vom Blickwinkel ab. Man kann sagen, dass die 47 Euro, die in Wien jeder Silvesterfeierer ausgeben wird, nicht viel sind - wenn man nicht von der Notstandshilfe leben muss. Wenn Hunderte Millionen im Weihnachtsgeschäft umgesetzt werden, ist das für die meisten unfassbar viel Geld. Für den Handel ist es ein leichtes Minus im Vergleich zum Vorjahr. Wenn's aufs Ende zugeht, wird viel gerechnet und gezählt. Ich mutmaße dieser Tage über das Ende von "Game of Thrones". Das

Serien-Epos geht im April ins Finale. Alles ist noch ein großes Geheimnis, längst aber kursieren Statistiken und Listen, wer wie nach welcher Wahrscheinlichkeit sterben muss. Daumen hoch, Daumen runter. So wird das Volk im Circus Maximus der Unterhaltung von jeher leicht befriedigt. Schwerer wird's, wo gegen ein Ende persönlich Bilanz gezogen wird. Da werden oft Listen geschrieben. Das erleichtert, weil es leichter ist als sich mit tiefschürfenden Gedanken zu beschäftigen. Wer nicht lesen will, überfliegt Listen. Darum sind die auch so beliebt im Internet. Ein flotter Klick und eins, zwei, drei - schon gibt's Empfehlungen und Ratschläge, die sich gern als superlativische Endgültigkeiten ausgeben. Best-of-2018-Irgendwas. Buch. Film. Wandertipp. Daumen rauf, Daumen runter. Das Leben ist einfach, weil es ohnehin auf eines hinausläuft. Es gilt, was in "Game of Thrones" bei denen, die den "vielgesichtigen Gott" ehren, als Grußformel verwendet wird: "Valar Morghulis". Aus dem Hochvalyrischen übersetzt heißt das: "Alle Menschen müssen sterben." Das ist gewiss, aber dann doch zu traurig, weil doch ein neues Jahr

bevorsteht und listenweise Vorsätze gefasst werden. Bis die dann im Alltag sterben, ordnen wir lieber das Vergangene.