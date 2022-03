Vormittag im News-Feuer, Nachmittag im Stadion

Über das Lauschen an einem Vormittag zwischen Kaffee und Radio, während Glocken läuten und Bomben fallen.

Samstags kann nachmittags Fußball gehört werden. "Heute im Stadion" heißt die Sendung im deutschen Radio. "Heute im Stadion" gibt es seit 1964, da lief der Vietnamkrieg und die Kubakrise war grad eineinhalb Jahre her. "Heute im Stadion" trotzt bis heute der Bilderflut, mit der Fußball und sonst alles andere über uns schwappt. In jedem Stadion sitzen Reporter, zu denen abwechselnd geschaltet wird. Woche für Woche entwickelt sich so eine große, breite Erzählung, ein Epos im Spielfluss. Der Erzählfluss wird nur ...