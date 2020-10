Der Erschöpfungszustand der Mütter hat einen Namen

Immer an alles denken zu müssen macht vor allem Frauen und Mütter zunehmend müde. Ein Rollenwechsel täte gut.

Den Installateur anrufen, Geburtstagsgeschenk für die Nichte besorgen, die Obstjause für den Kindergarten organisieren, der Fotograf kommt in die Schule, also dem Großen etwas Ordentliches anziehen, Wintersachen durchschauen, der Mittlere braucht einen neuen Skianzug, Germ und Duschgel sind aus, die Fußballdress muss bis Freitag gewaschen sein, Kinderarzttermin ausmachen, Oma würde sich über einen Besuch freuen, den Friseurtermin nicht vergessen, ausmachen, wer die Kinder vom Schwimmkurs abholt, Anzug in die Reinigung bringen, Klopapier ist auch aus und die zerrissenen Hosen sind ...