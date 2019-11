Im sozialen Netzwerk Instagram gehen Feminismus und Wohlfühlthemen Hand in Hand. Tabus gibt es keine.

Viele kennen Instagram als die liebe, kleine Schwester von Facebook: harmlos, oberflächlich und unschuldig. Auf kaum einem anderen sozialen Netzwerk wird das Landschaftsfoto mit so viel Begeisterung geliket und der Frühstücksbrei so leidenschaftlich in Szene gesetzt wie hier. Kritische Geister ...