Was alles in den Schulschluss hineingepackt werden muss

Vorspielnachmittage, Sommerfeste, Abschiedsrunden. Fad wird uns nicht am Schulende. Uns, den Müttern.

Der Schulschluss rückt näher, der Terminkalender wird immer voller. Es gibt ja auch so viel zu tun! Wir treffen uns regelmäßig - sieht man sich irgendwann sonst im Jahr noch so oft wie am Schulende? Wir sind dabei meist unter uns, wir Mütter, bei den Musikschul-Vorspielnachmittagen, den Kindergartenabschiedsrunden, den Elternabenden an der Schule. Wir basteln und kaufen noch rasch Abschiedsgeschenke für die Betreuerinnen, die man nicht gendern muss, weil es ja kaum wo einen männlichen Betreuer gibt für unseren Nachwuchs, ...