Ich bin halt wie eine freie Friesin

Was sich Frauen bei Kolleginnen im hohen Norden abschauen können.

Es heiße, die Ostfriesen seien stur. Sie sei nicht stur, sondern eine freie Friesin, sagt die Frau, die uns durch die von Handel und Seefahrt geprägte kleine Stadt Leer in Ostfriesland führt. Anfänglich ist es als Fremde schwer zu verstehen, was die Gästeführerin mit "freier Friesin" meint, doch schon nach dem ersten Tag wird klar, dass die Frauen in der Küstengegend Ostfrieslands ein besonderes Selbstbewusstsein haben - eine Stärke, die sie unverblümt zum Ausdruck bringen. So wie die Gästeführerin, wenn ...