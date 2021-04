Frauen fehlt es also an Charisma - zumindest im Online-Meeting

Hüten Sie sich vor Videokonferenzen, Sie werden dabei vielleicht nicht ernst genommen.

Großartig - da haben es die Coronapandemie und ihre schon zahlreichen Lockdowns doch tatsächlich geschafft, Homeoffice in der Gesellschaft als gleichwertige Arbeitsleistung anzuerkennen. So mancher Betrieb wäre ohne die Möglichkeit, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Krise von daheim aus arbeiten zu lassen, zusammengebrochen.

Dass Homeoffice vor allem den Frauen nicht nur Vorteile gebracht und ihre Mehrfachbelastung sogar noch verstärkt hat, wurde seither schon vielfach beschrieben. Immerhin: Da Schulen und Kindergärten geöffnet sind, lässt sich der Job ja ...