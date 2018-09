Frauen sind flexibel genug, doch das Rundherum nicht

Wer Flexibilität gibt, braucht auf der anderen Seite eine flexible Umwelt. Die fehlt, wie öffentliche Einrichtungen zeigen.

Die gesetzliche Möglichkeit von 12-Stunden-Arbeitstagen rückt die Flexibilität in den Mittelpunkt. Die Betriebe sagen, sie müssten angesichts internationalen Wettbewerbs flexibler agieren können. Gekauft. Viele Unternehmer berichten, ihre Mitarbeiter würden nur allzu gern 12 Stunden arbeiten. Entweder um dann nur drei oder vier Tage in der Woche im Job zu sein oder um mehr Geld zu verdienen. In den meisten Fällen sind das Männer - oft auch sehr junge - ohne familiäre Betreuungspflichten oder Männer, die das Thema Kinderbetreuung ausgelagert haben. An die Partnerinnen.