Frauen sind im Teilzeit-Dilemma gefangen

Fehlende Kinderbetreuung und veraltete Strukturen drängen Frauen zunächst in die Teilzeit - und dann in die Altersarmut.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) glaubte kürzlich in einem Interview, die Lösung für den Arbeitskräftemangel in Österreich gefunden zu haben: Die Frauen sind schuld - eh klar. Seine Aussage, wonach wir kein Arbeitskräfteproblem hätten, wenn jede Frau in Teilzeit "nur ein paar Stunden mehr arbeiten würde", hat ihm heftige Kritik eingebracht.

In einem Land, in dem viele Kindergärten noch immer um 13 Uhr zusperren, ist eine solche Aussage nicht nur ungeschickt, sondern äußerst provokant. Gleichzeitig ist die reflexartige Kritik ...