Liebeserklärung an beste Freundinnen

Zwei Drittel der Frauen haben innige Freundinnen. Männer pflegen eher Kumpelbeziehungen. Welch ein Verzicht!

Sie kam im roten Wow-Kleid mit hohen schwarzen Schuhen, wir standen kochgerüstet in Jeans, Shirt und Hausschuhen da. "Wusste ja nicht, wie der Dresscode ist", rief sie mit ihrem einnehmenden Lachen. Alle lachten mit und bewunderten den Hollywood-Auftritt. Eine Situation, die in vielen Familien oder Freundeskreisen am Christtag für Irritation gesorgt hätte. Nicht bei der besten Freundin und mir. Sie bekam schlichtweg eine Schürze umgehängt.

Die Situation, die uns Freundinnen auch nur leicht in unserem gemeinsamen Tun aus ...