Frauenpolitik - ist da jemand?

Zwischen Ukrainekrieg und Inflation sind die Frauen in der Versenkung verschwunden. Zumindest auf der politischen Agenda.

Quer durch die Parteien haben die Wahlkämpfenden im Vorfeld der Salzburger Landtagswahl eine große Chance verpasst: Sie haben die Frauen vergessen. Dabei sind Frauen seit langem eine enorm wichtige Wählergruppe. Knapp mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in Salzburg, konkret 52 Prozent, sind Frauen. Schon im Vorfeld der Wahl wunderte sich die Meinungsforscherin Alexandra Siegl über fehlende frauenpolitische Maßnahmen in den Programmen der Parteien: "Es überrascht, dass sie nicht offensiver angesprochen werden", analysierte sie in den SN.

Wäre ...