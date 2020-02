Es ist ein großes Tabu. Das Klimakterium - der Umbau in der Mitte des Lebens. Und damit kann munter diskriminiert werden.



Sei nicht so grantig, bist im Wechsel, oder was?! Ein kurzer Moment, die Atmung stockt, das Hirn arbeitet aber auch noch nach dem 50sten Geburtstag hervorragend. "Nein, ich habe bereits in der Pubertät, später als Schwangere, während der Menstruation und ...