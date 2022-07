Klimaschutz: Macht es doch den Frauen gleich

Kürzere Wochenarbeitszeiten könnten helfen, das Klima zu retten, meinen Experten. Während andere noch Klimaschutz predigen, schützen Frauen längst das Klima - freilich nicht immer freiwillig.

Der Ansatz klingt interessant. Eine Verringerung der Arbeitszeit um ein Prozent könnte um 0,8 Prozent weniger CO2- Emissionen bringen. Statt 40 nur 30 Stunden zu arbeiten hieße also 20 Prozent weniger CO2- Emissionen. So rechnet zumindest der deutsche Sozialwissenschafter Philipp Frey vom Zentrum für emanzipatorische Technikforschung. Der Klimabestsellerautor David Nelles führt diese Gedanken weiter und meint, "die Viertagewoche könnte mithelfen, das Klima zu retten. Denn Leute, die weniger Einkommen haben, verbrauchen in der Regel auch weniger Ressourcen, was förderlich für ...