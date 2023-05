Personalmangel und Frauendiskriminierung hängen zusammen

Wer nur Mitarbeitende von einem Teich hat, beraubt sich vieler Chancen. Doch den zweiten Teich befischt man mit anderen Angeln.

Neuerdings arbeitet eine junge Frau an der Seite des Betriebsbetreuers. Sie verlegt Kabel, baut Gerüste auf und Büros um, hantiert mit Lampen in lichter Höhe. Nach jahrelangem vergeblichen Suchen nun also eine Frau. Ich gehe vorbei, lächle und hoffe, dass das gut funktionieren wird.

Der Fachkräftemangel macht vielen Betrieben und deren Belegschaften schwer zu schaffen. Dass dies auch mit der Diskriminierung von Frauen zu tun hat, wird zum Schaden der Wirtschaft kaum beachtet. Denn jene Branchen, die besonders ...