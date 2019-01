Väterkarenz: Die Wahlfreiheit existiert nur am Papier

Vizekanzler Heinz-Christian Strache gönnt sich also einen "Papamonat". Was nobel klingt, ist eigentlich eine Farce: Vier Wochen unbezahlter Urlaub haben nichts mit gleichberechtigter Kinderbetreuung zu tun. Der Papamonat, also die sogenannte Väterfrühkarenz, soll frischgebackenen Eltern die gemeinsame Zeit mit dem Kind ermöglichen. Das ist richtig und wichtig — es ist jedoch längst nicht genug. Die Diskussion darüber, ob es einen Rechtsanspruch auf den Papamonat geben soll, ist also in Wirklichkeit eine Scheindebatte. Sie lenkt vom tatsächlichen Problem ab, das lautet: Kinderbetreuung ist in Österreich immer noch Frauensache. Seit 1990 gibt es zwar die gesetzliche Möglichkeit auf Väterkarenz, genutzt wird das Angebot aber nur sehr selten, wie Zahlen des Familienministeriums bestätigen: Im vergangenen Jahr bezog nur rund ein Fünftel der österreichischen Männer Kinderbetreuungsgeld, ging also in die gesetzliche Väterkarenz. Schuld an dieser geringen Zahl sind bestimmt nicht die Männer — und auch deren Arbeitgebern kann man nur schwer vorwerfen, dass sie wirtschaftlich denken und deshalb die Väterkarenz nicht zusätzlich fördern.