Veränderung macht Angst - doch Stillstand ist noch viel schlimmer

Frauen werden geschlagen, die Umwelt wird zerstört. Und das seit Jahrzehnten. Sind wir unverbesserlich? Ein Erklärungsversuch.

Als Journalistin ist man negative Schlagzeilen gewohnt. Man weiß damit umzugehen. Ließe man jede schreckliche Nachricht an sich heran, würde das Burn-out wohl regelmäßig an der Tür klopfen. Doch es gibt auch Themen, die können einen gar nicht kaltlassen. Vor allem, wenn sie immer wieder aufkochen. In vielen Dingen ist es ja ein altbekannter Kreislauf: Etwas Schlimmes passiert, der Aufschrei ist groß. Die Gesellschaft macht Druck und die Politik kündigt Maßnahmen an. Nach wenigen Wochen ist die Aufregung vorbei - ...