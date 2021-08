Gastkommentar SN

Die Liebe und die Politik, sie melden sich, so oder so, fast jeden Morgen; mal locken sie Zustimmung heraus, mal sind es eher Sorgen. Auch wenn man ausgeschlafen hat und Frühstück mit Kaffee bereitet oder Tee und den Tag mit Zubeißen und heißen Schlückchen beginnt, war das Erste, was man wahrgenommen hat, spätestens mit einem Blick über die aufgeschlagene Zeitung aus dem Fenster, das Wetter.

Der Blick schaut erst geradeaus und dann halb schräg nach oben (oft aber ...