An der Quelle

Ich sitze, während ich diesen Text schreibe, in Leukerbad, einem kleinen Ort im Schweizer Wallis, in welchem ein bekanntes Literaturfestival ausgerichtet wird. Zwischen den Lesungen badet man im warmen Thermalwasser, wandert durch die Dalaschlucht, trinkt Weißwein vom Pfyfoltruweg und isst jede Menge Käse, ob nun fest oder geschmolzen. Leukerbad liegt auf 1400 Metern Seehöhe, eine Gondelbahn führt auf den Gemmipass, man kann von dort oben nach dem Raclette-Essen steil ins Tal hinunterschauen und die Schafe zählen, die in der felsigen, ...