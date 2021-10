Wir waren auf dem Mistfest am Mistplatz in Hernals. Ich wusste bis zu diesem Jahr noch gar nicht, dass man die Worte Mist und Fest zusammenbinden kann zu einer neuen Bedeutungseinheit, ich kannte eher den Festmist am Ende des Tages oder nach einer langen Nacht.

Der Festmist besteht aus Konfetti und Papierschlangen, aus verlorenen Geldbörsen und verbrauchten Partykrachern. Als wir Kinder waren, sind meine Schwester und ich gern am Neujahrstag auf unseren Hausberg gegangen, den Hahnbaum, auch das ...