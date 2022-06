Cowboy mit Schießverbot

Gastkommentar SN

In einer Zeit, in der das autokratische Putin-Regime in Europa nach der gewaltsamen Annexion der Krim auch noch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg entfacht und mit Massenmord und Zerstörung furchtbares Leid über die Menschen der Ukraine gebracht, eigene russische Soldaten in den Tod geschickt und in der Folge in allen Staaten massive Aufrüstung ausgelöst hat, wird mir zwangsläufig mehr denn je das große Privileg des Aufwachsens meiner Generation als Friedenskinder bewusst. Keine zehn Jahre nach Ende des abscheulichen Zweiten Weltkriegs geboren, war ...