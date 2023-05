Das Bildnis der Durian Grey

In München gab es vor Kurzem in einem Einkaufszentrum einen Großeinsatz der Polizei, weil einem Kunden ein beißender Geruch aufgefallen war. Er beschrieb es als eine Mischung aus Gasleck und Fäulnis, unerträglich, als sei der am übelsten riechende Teil der Kanalisation geplatzt. Sonderfahrzeuge rückten an, man vermutete das Schlimmste. Und es stimmte. Es roch wie im Arsche Satans, sagten die Feuerwehrleute. In Kampfanzügen rückten sie an und kämpften sich immer näher an den Ort der unsagbaren Fäulnis. Es war ein ...