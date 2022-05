Die Ambivalenz der Ehre

Im März 1809 wurde ein niederländischer Privatmann von einem Offizier der österreichisch-ungarischen Armee in einem Hotel in Davos erschossen. Der Grund: Der Offizier sah sich nach einem Zwischenfall in seiner Ehre verletzt, ihm wurde die Genugtuung verweigert und er suchte sie auf diese Weise. Die deutsche Juristin Julia Kasselt hat für das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg eine traurige Realität untersucht: Ehrenmorde in Deutschland.

Gewalt zur Verteidigung oder Wiederherstellung von Ehre ist keine Seltenheit. Ehre ...