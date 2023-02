"Das Schwierigste ist, weniger zu nehmen, wenn man mehr bekommen könnte", soll ein amerikanischer Ökonom einmal gesagt haben. Es ist nicht leicht, auf etwas zu verzichten. Es fällt schwer, etwas zu unterlassen, was Freude machen oder Vorteile bringen würde. So scheint es auch mit dem Schweigen zu sein. Es mag ein Opfer sein, etwas nicht zu sagen, das man sagen könnte. Oder persönlich formuliert: Es fällt mir schwer, etwas nicht zu sagen, das mich interessanter machen würde. Und was ist ...