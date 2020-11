Gastkommentar SN

In der deutschen Sprache muss eine der vier Jahreszeiten mit einer Silbe auskommen, die mit fünf Konsonanten und nur einem Vokal ausgestattet ist, was dazu geführt hat, dass in der Umgangssprache einer der Konsonanten in die Verlängerung des schwachen Vokals verwandelt wird und den Klang verlängert. Dabei ist der Herbst wahrlich eine Jahreszeit, die mindestens so bunt und abwechslungsreich ist wie die beiden, die so spürbar stolz sind auf ihr Werden und Aufgehen und ihre wahrlich blühende Phantasie. Gewiss zu ...