Ein vierter Blick

Edith Eva Eger, eine bald 94-jährige Holocaust-Überlebende, die 1945 aus dem KZ-Außenlager Gunskirchen befreit wurde, arbeitete nach ihrer Emigration in die USA als Psychologin und Therapeutin. Im Alter von 90 Jahren veröffentlichte sie ihre Autobiografie, drei Jahre später folgte ein zweites Buch, in dem sie das, was sie über das Leben gelernt hatte, in Form von zwölf "Lektionen" niederschrieb.

In einem dieser Kapitel schildert Eger zwei Frauen, die zu ihr in die Praxis kamen. Die erste Patientin beweinte ...