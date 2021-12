Ich gehe nicht viel raus. Ich seh dem Gärtner zu, wie er vor dem Fenster den Garten pflegt, das reicht mir an frischer Luft. Das denk ich mir im Lockdown, und während ich das denke, denke ich mir: "Irgendwie hängt alles immer zusammen. Du kannst dir am Hintern ein Haar ausreißen und dir tränt das Auge!" Im Hintergrund läuft "A Whiter Shade Of Pale" von Procol Harum in einem Regionalradio. Das Lieblingslied von John Lennon und Ulrike Meinhof. Das Lied ...