Festspielsommer SN

Mit hundert Jahren reise ich heute nicht mehr. Aber trotzdem braucht man eine Anregung von außen. Also reise ich in die Festspiele. Aus künstlerischer Sicht muss man ja auch nirgends anders hin, man hat hier in Salzburg die höchste Qualität vor der Haustür. So komme ich heraus aus dem Alltag. Seit ich alt geworden bin, sage ich: Man darf nichts freiwillig aufgeben, man muss weitermachen, solang es irgendwie geht. Ich koche ja auch noch und mache meinen Haushalt und Garten. ...