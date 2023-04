Freie Fahrt

"Finalmente!", rief ich aus, als ich in Finale, einer Stadt an der ligurischen Küste, endlich angekommen war. Die Anreise dauerte trotz der schnellen Flugverbindung Wien-Mailand von frühmorgens bis spätabends. Am Vortag streikte die Bahn, am Tag danach die Luftfahrt. Gäbe es eine Verbindung per Schiff, ich hätte wohl bis an die italienische Riviera selbst schwimmen müssen. So aber landete ich am Flughafen Malpensa-Milano, von dort bis Milano Centrale dauert die Fahrt mit der Schnellbahn eine Stunde, samt Wartezeit in etwa ...