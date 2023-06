Als ich vor Kurzem in Brüssel auf Besuch gewesen bin, ergab sich an einem Sonntag die Möglichkeit, ins benachbarte Gent zu fahren, eine hübsche Stadt in der belgischen Region Flandern. In der St.-Bavo- Kathedrale ist dort der Genter Altar zu besichtigen, nachdem er bis 2020 einer Restaurierung unterzogen worden ist. Gemalt wurde er von Jan van Eyck, und vermutlich auch seinem Bruder Hubert, im frühen 15. Jahrhundert im Auftrag reicher Genter Kaufleute als Ausdruck ihres christlichen Glaubens. Thema sind die ...