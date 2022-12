Ich lese gerade den kleinen Roman "Ich verliebe mich so leicht" von Hervé Le Tellier. Im Buch kommt ein schottischer Ort vor, der den schönen Namen "Inchnadamph" trägt. SN-Leserinnen wissen natürlich, dass der Name eine Anglisierung des gälischen Namens "Innis nan Damh" ist und "Wiese der Hirsche" heißt. Nur für Leserinnen anderer Tageszeitungen erwähne ich das hier. Inchnadamph gefällt mir gut als Name. Klingt nach Hans Dampf. Obwohl, eigentlich klingt es nur nach Inchnadamph. Das ist das Tolle am Gälischen, ...