Kein Schwein ruft mich an

Gastkommentar SN

Kein freundliches SMS, kein Whatsapp am Display. Meine beste Freundin war "zul. online um 05.47" − aber kein nettes Wort an mich. Ich denke wenigstens an sie. Und. Haaaallooooh! Wo seid ihr alle, ihr inflationären 4*FreundInnen? Braucht man sie einmal, mutieren sie zu Bekannten.

Obwohl wir Älteren ja inzwischen wenigstens ein Mal geimpft wurden, könnte man ja ganz normal krank werden und einsam versterben. Während du langsam am Küchenboden zu einer Pfütze verrottest, posten sie Fotos vom Hundi ...