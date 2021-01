Gastkommentar SN

Die einen finden Glück auf dem Rücken der Pferde, die anderen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, für mich ist es der Griff in die Keksdose. Schon die Erinnerung an ihre berauschenden Düfte knabbert an jedem Vorsatz vernünftiger Dosis. Jede begnadete Keksbäckerin, deren Vanillekipferln ich schon mal in stiller Andacht auf der Zunge zergehen ließ, besuche ich um die Weihnachtszeit um en passant über ihre Meisterwerke zu schwärmen, bis sie mir geschmeichelt frische Kreationen kredenzen. Mit geheucheltem Widerstreben lass ...