Die französische Autorin Françoise Sagan hat im Jahr 1959 einen Roman veröffentlicht, dessen titelgebende Frage berühmt geworden ist: "Lieben Sie Brahms?" Sie war da selbst erst vierundzwanzig Jahre alt, und wie in ihrem Romanerstling ging es auch diesmal wieder prägnant, melancholisch und heiter um Verliebtheit, Beziehung und Trennung. Die Sentimentalität Sagans sollte bei der Lektüre übrigens nicht geringge-schätzt werden: So zu schreiben, scheinbar leicht, ist gar nicht so einfach.

Brahms zu lieben ist auch nicht so einfach. Er ...