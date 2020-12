Man lernt nie aus

Gastkommentar SN

Neben meiner Tätigkeit als Rapperin, Autorin, Slampoetin, Workshopleiterin, Kulturveranstalterin und Kolumnistin habe ich in diesem Jahr noch einige andere Tätigkeiten aufgenommen. Aus Gründen, die wir alle kennen, sind ja einige meiner Tätigkeiten heuer nur sehr beschränkt möglich gewesen. So bin ich heuer beispielsweise zum Bürokratie-Nerd geworden, um mir und anderen Kollegen und Kolleginnen zu helfen, wenn Fragen zu Hilfstöpfen und der Organisation derer aufkommen. Ich habe kulturpolitisch nun sicher mehr Einblick als noch vor einem Jahr, und möchte auch an ...