Gastkommentar SN

Die Jahre mit der Spanischen Grippe vor einem Jahrhundert waren gewiss noch weitaus bedrückender, aber so wie wir derzeit von der Pandemie in die dunkle Ecke gedrängt werden, das ist bedrückend genug. Die Gesichter, die wir hinter den Masken vermuten dürfen, sind gewiss nur selten heiter. Das spüren wir in der eigenen Miene, die höchstens ein wenig heiter wird, wenn wir hinter der entgegenkommenden Maske jemanden vermuten, den wir kennen ...

Es kommt ja nur selten vor, dass ...