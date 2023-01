Mein Proust-Effekt

Gastkommentar SN

Die Angewohnheit des französischen Autors Marcel Proust, der seine persönlichen Erinnerungen bei der Arbeit an seinem so monumentalen wie detailgenauen Romanwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" über sein Geruchs- und Geschmacksempfinden wachzurufen pflegte, indem er etwa ein "Madeleine" genanntes Backwerk vor dem Verspeisen in den Tee tunkte, fand als "Proust-Effekt" später sogar Eingang in Lexika der Psychologie.

Ich hingegen erlebte kürzlich eine von einem visuellen Reiz ausgelöste Abart des Proust-Effekts, als ich wie jedes Jahr zu ...