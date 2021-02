Morgen ist heute gestern

Gastkommentar SN

Ein Spruch eines unbekannten Verfassers, der gültig ist: Vorgestern war gestern morgen. Und "Die Welt von Gestern" erschien 1942, posthum. Stefan Zweig hatte das Werk in den letzten beiden Jahren seines Lebens verfasst. Der schon Verstorbene erinnerte sich an eine untergegangene Zeit, an Jugendliche, die damals jung waren, aber schon im Rückblick alt oder tot. Zweigs Geburtshaus befindet sich am Schottenring, er ging in die Wasagasse zur Schule und langweilte sich dort von Anbeginn an, weil er mehr wusste als ...