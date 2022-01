Mein Polnisch ist mathematisch und umgekehrt. Das liegt zum einen an meinem mathematischen Unvermögen, zum anderen an den polnischen Spätaussiedlern, die mit mir gemeinsam im Mathekurs saßen. Schnell war klar, dass wir alle nichts begriffen, was der bemühte Mathelehrer auf die Tafel schrieb. So gingen wir schnell dazu über, dass sie mir Polnisch beibrachten. Wir fingen einfach an. Wie geht es dir? Jak sie masz? Mir geht es gut: Nic mi nie jest. Der Professor redete sich in böhmische Dörfer ...