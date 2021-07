Eine Begebenheit vom Vortag geht mir nicht aus dem Kopf. Für ein paar Tage auf Urlaub in Südschweden, sind wir mit der Fähre zur gegenüberliegenden Insel gefahren. Nach einer Stärkung mit Korv-Würstchen und Eis am Kiosk wandern wir durch ein Wäldchen, in dem die Mücken in großen Schwärmen auf ihren süßen Anteil warten. Man müsste laufen, um ihnen zu entkommen - aber hier ist alles "Lagom", wie die Schweden sagen, nicht zu schnell und nicht zu langsam, sondern gerade richtig: ...