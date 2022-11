Tage in Lodz

Im November war ich nach Lodz in Polen eingeladen an die dortige Germanistik. Von Warschau aus fährt man mit dem Zug etwa zwei Stunden bis Lodz, das man übrigens Łódź schreibt und in etwa wie "Wuudsch" ausspricht. Lodz ist eine interessante Stadt, und man kann dort gut ausgehen, es gibt zahlreiche Pubs und Discos, Cafés und Restaurants.

Empfangen wurden die österreichischen Gäste am ersten Abend in einem Speiselokal, das jiddisch-polnische Spezialitäten servierte. In Erinnerung behielt ich eine Vorspeise, ...