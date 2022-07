Verführerische Nostalgie

Der vietnamesische Erzbischof Francis Văn Thuân verbrachte 13 lange Jahre im Gefängnis. Das große Thema seines Lebens war die Hoffnung. In vielen Texten hat er über diesen Lebensanker nachgedacht. Ein Gedanke war ihm besonders wichtig: die Gefahr der Nostalgie. Wie gefährlich es doch sei, an einem verklärten Bild der Vergangenheit festzuhalten und damit nie in der Gegenwart anzukommen.

Der Begriff der Nostalgie stammt ursprünglich aus der Medizin und wurde Ende des 17. Jahrhunderts von Johannes Hofer geprägt. Er ...