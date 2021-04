Wiedersehen mit dem Reizpo

Gastkommentar SN

In den frühen 1970er-Jahren besuchte ich mit meinem ersten Gebrauchtwagen von Lend aus nahezu jede Veranstaltung der Galerie Zell am See, die von Erni und Herbert Gadenstätter im Schloss Rosenberg spartenübergreifend qualitativ hochwertig und mutig programmiert wurde. Dort schloss ich auch mit dem per Mofa aus Kaprun kommenden Bildhauer und Maler Anton Thuswaldner eine lebenslange Freundschaft. Nun ist Toni kürzlich mit 92 Jahren verstorben.

In einer von seiner Tochter Edith mit ihrer Familie so würdig wie coronakonform ausgerichteten ...