Wir wissen nicht, was wir tun …

Das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 hat nicht nur 30.000 bis 100.000 Todesopfer gefordert und die Stadt Lissabon weitgehend zerstört, es war auch ein Erdbeben in der Geistesgeschichte. Denn bis dorthin galt die Idee des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Diese Welt - die beste aller möglichen - war von Gott geschaffen und entsprechend eingerichtet worden.

Am Allerheiligentag des Jahres 1755 wurden in Lissabon mehr als drei Viertel ...