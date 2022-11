Yasmo und die Klangkantine SN

Auf, auf, auf die Bühnen, Licht an, Live, gemma! So oder so ähnlich hatten wir uns das alle vorgestellt. Seit über zwei Jahren hat sich auf den Bühnen dieses Landes relativ wenig abgespielt, wir wissen, warum.

Umso mehr hat sich der Kulturbetrieb gefreut, dass wir wieder offen sein dürfen. Wieder das tun dürfen, was wir am besten können: vor einem Publikum stehen. Jetzt sagt man "halbvoll ist das neue ausverkauft" und hofft darauf, dass sich etwas ändert. Dieser ...