Die Besten unterscheiden sich wesentlich

Aus der "One Woman Show" wurde im Slalom ein Vierkampf. Katharina Liensbergers Angriffslust beeindruckt mich und wird bald mit dem ersten Sieg belohnt werden. Ich erinnere mich, dass es die Kunst ist, etwas unbedingt zu wollen und sich trotzdem treu zu bleiben. Liensberger, Shiffrin, Vlhova, Gisin: Wem gelingt das in Flachau am besten?

SN/gepa/stauffer Katharina Liensberger visiert im Vierkampf mit Petra Vlhová (oben), Mikaela Shiffrin (Mitte) und Michelle Gisin (unten) ihren ersten Weltcupsieg im Slalom an.