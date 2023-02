Irgendwann zählt nur noch Gold

Was fehlte bisher auf den ersehnten österreichischen Sieg bei dieser Ski-WM? Das Quäntchen Glück genauso wie die Aktiven mit speziellen Fähigkeiten - wie Marco Schwarz. In Saalbach 2025 wünsche ich mir mehr von dieser Zunft.

Immer wieder bin ich hin und her gerissen. Grundsätzlich finde ich, eine Medaille bei einem Großereignis zu gewinnen ist ein großes Privileg. Die Rennen sind oft knapp und die Konkurrenz stark. Am Ende können sich alle, die am Treppchen stehen dürfen, glücklich schätzen. Meine erste Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz 2003 war sensationell und für mich das Höchste der Gefühle. Nachdem ich diese Leistung bei darauffolgenden Großereignissen bestätigen konnte, war jedoch die Zeit gekommen, um endlich meine Krönung ...