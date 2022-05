Als man in Salzburg noch über Erdgas jubelte

Erdgas war als Brennstoff lange Zeit sehr beliebt. Vor allem weil es billig war, weil Erdgasheizungen wenig Platz brauchten und wenig Arbeit bereiteten.

Entsprechend groß war die Euphorie, als 1997 in Straßwalchen ein Gasreservoir gefunden wurde. Damals waren Experten - nach seismischen Untersuchungen und Bohrungen - in der Ortschaft Haidach auf eine natürliche, seit Millionen Jahren bestehende Lagerstätte in 1600 Metern Tiefe gestoßen. Das Erdgas steckte in winzigen Hohlräumen im Sandstein.

Die ersten Schätzungen lagen weit ...