Die goldene Zeit waren die 1950er-Jahre. Dann kam das Fernsehen.

Mit der Versteigerung des Inventars endete heuer nach fast 90 Jahren die Geschichte der Lichtspiele Zell am See, einem der letzten alten Kinos in Salzburg. Das Geschäft konzentriert sich mittlerweile auf eine Handvoll Kinocenter am Stadtrand. Daneben bleiben einige Nischenangebote ...